Fabbian-Brescianini riscattati ma c'è qualche dubbio. Rugani verso la Juve

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Con il raggiungimento della salvezza aritmetica si sono attivati i riscatti obbligatori di Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, arrivati a Firenze nel corso del mercato di gennaio. La Fiorentina verserà nelle casse di Atalanta e Bologna rispettivamente dieci e quindici milioni di euro complessivi. Non è però scontato che, essendo stati automaticamente confermati, i due centrocampisti facciano parte del progetto futuro che il ds Fabio Paratici costruirà assieme a Roberto Goretti e la squadra mercato.

Qualche perplessità soprattutto su Fabbian, autore di una metà di stagione insoddisfacente. Se dovesse presentarsi un acquirente è probabile che la dirigenza ci pensi davvero. Brescianini si è dimostrato leggermente più utile alla causa. Se ne parlerà in estate. Per adesso i due giocatori possono contare un accordo con la Fiorentina valido fino al giugno del 2030. Tutto da scrivere il futuro di Daniele Rugani, a cui servono altre due presenze da almeno quarantacinque minuti per attivare il riscatto obbligatorio. Dura che accada: la sensazione è che a fine stagione rientrerà alla Juventus