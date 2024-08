EX VIOLA, Italiano preoccupato, Bologna incompleto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Anche a Bologna tiene banco il mercato: i rossoblù stanno costruendo la squadra per giocare la prima Champions League della propria storia: alla guida un ex Fiorentina come Vincenzo Italiano, che spera disperatamente in qualche colpo in entrata. Non solo un difensore per sostituire Calafiori: "Il Bologna al debutto ancora incompleto", l'apertura allarmata del Corriere di Bologna stamane. Infatti i felsinei rischiano di cominciare seriamente la nuova stagione 2024-25, comprensiva anche di Champions League, con la squadra scoperta.

Oltre al difensore infatti, Italiano attende anche un centrocampista che sappia fare box to box. E manca sempre meno (cinque giorni) al debutto in campionato contro l'Udinese.