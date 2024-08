ESUBERI, Da Brekalo a Sabiri passando per Barak. Il punto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna del La Nazione, oltre a trattare la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus e il mercato in entrata, si sofferma anche sugli esuberi che la Fiorentina ha bisogno di piazzare. Partendo da Brekalo, il croato ha mercato ma solo in prestito. Per lui si sono mosse Parma, Genoa, Monza, Venezia e Empoli. Pure Infantino, che non ha convinto Palladino, potrebbe lasciare Firenze a titolo temporaneo. Per lui si sono aperte le porte di un ritorno in Argentina ma per adesso il centrocampista rosarino preferirebbe rimanere in Europa.

In uscita anche Sabiri e Christensen per i quali i viola sembrano aspettare un'offerta dall'Arabia dove il mercato chiude il 6 ottobre. Potrebbe partire anche Barak sul quale c'è l'interesse forte, dopo la trattativa sfumata a gennaio, del Cagliari, mentre Alessandro Bianco interessa allo Sturm Graz. Per quanto riguarda Martinelli invece la dirigenza gigliata ha deciso di tenerlo come terzo portiere in prima squadra, ma il suo entourage sta valutando se qualche formazione di B o di C possa garantirgli la titolarità. Infine Parisi, titolare in Conference contro la Puskas Akademia, dovesse arrivare Kostic potrebbe partire.