Esordio da dimenticare per Fortini con l'U21: espulso in pochi minuti, i giudizi dei giornali

di Redazione FV

Esordio da dimenticare per Niccolò Fortini con la maglia della Nazionale U21. Nella vittoria di ieri contro l'Armenia per 5-1, il Ct Silvio Baldini ha fatto esordire il terzino viola alla mezz'ora del secondo tempo. Ma Fortini in pochissimi minuti ha preso due gialli evitabilissimi ed è stato espulso. Ovviamente insufficiente la sua prova per La Gazzetta dello Sport e per il Corriere dello Sport. Lo bastona Tuttosport che addirittura gli rifila un 4,5 commentando: "Esordio e due gialli evitabili in pochi minuti".