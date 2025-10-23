Esodo viola a Vienna, Tuttosport: "In Austria attesi ben 1220 tifosi"

Questa mattina Tuttosport si sofferma anche sulla trasferta del pubblico viola a Vienna per sostenere la Fiorentina. La squadra - si legge - sarà accompagnato da ben 1220 tifosi, tornati in trasferta dopo i due turni di stop imposti dalla Uefa. La Viola sfiderà un Rapid Vienna che non se la passa bene altrettanto bene: tre ko di fila in Bundesliga e il 4-1 subito col Lech Poznan all'esordio in Conference. Ed è privo dell'attaccante titolare Mbuyi.