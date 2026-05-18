Dagli inviati Chiellini: "La Fiorentina è in buone mani. Con Paratici possono costruire qualcosa di importante"

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Giorgio Chiellini, attuale dirigente della Juventus, con un passato da calciatore anche in prestito alla Fiorentina, ha parlato in collegamento nel corso della presentazione del 24° memorial "Niccolò Galli": "Mi dispiace non essere presente, vedo tanti amici in sala che saluto caramente. Spero di poter venire il prossimo anno di persona".

Sono ore concitate in casa Juventus?

"è stata una domenica che avremmo voluto vivere in modo diverso. Grazie per la comprensione da parte vostra per la mia assenza (ride)".

Quanto si sente legato a Giovanni Galli e alla sua famiglia?

"Ho avuto la fortuna di vedere Niccolò che aveva solo un anno più di me. Purtroppo non abbiamo mai giocato insieme. Ho avuto la fortuna di conoscere la splendida famiglia Galli e siamo rimasti molto legati. Sono molto onorato per questo premio alla carriera e spero il prossimo anno di poterlo venire a ritirare di persona e di poterlo condividere con tanti ragazzi che sono il futuro e il motore del nostro mondo. Spero di poter lasciare qualcosa di quello che sono stato da calciatore e non solo".

L'esperienza alla Fiorentina da giocatore?

"Fu un anno difficile, soprattuto la seconda parte della stagione. Poi ci salvammo. Ho legato con tante persone anche perché era la prima volta che ero lontano da casa. Ho vissuto tanti anni a Coverciano e a Firenze anche pwer questo sono legato a tante persone. Poi sono stato "nemico" tante volte ma i rapporti sono stati splendidi e duraturi nel tempo. Poi quando noi toscani ci troviamo in giro per il mondo, restiamo molto uniti contrariamente dai campanilismi che viviamo dentro alla nostra regione".

Cosa pensa della Fiorentina vista in questa stagione?

"Ho avuto la fortuna di lavorare con Paratici e la Fiorentina è in buone mani. Hanno saputo recuperare una situazione difficile. Con Paratici possono costruire qualcosa di immportante".

La Juventus?

"Viviamo alla giornata. Ieri è stata una giornata negativa. Ora vediamo come andrà a finire questo campionato".