ECO DI BERGAMO, Dea, 3° posto per allungare la festa

"Arriva la Fiorentina, gran finale e terzo posto per allungare la festa", si legge sulle pagine sportive de L'Eco di Bergamo in edicola oggi. Il quotidiano analizza l'ultimo match dei nerazzurri: "La finale persa con la Juve, quella vinta con il Bayer, la festa per l’Europa nel venerdì sera della marea nerazzurra a Bergamo: sono i flash di un finale di stagione memorabile.

Con un asterisco: il 2023/24, in realtà, non è ancora finito. Sembra strano, perché la Serie A è in vacanza e la gara di domenica scorsa con il Torino è già sembrata una passerella finale: in realtà l’ultimo passo sarà oggi alle 18, con Atalanta-Fiorentina (al Gewiss Stadium, diretta su Dazn)".