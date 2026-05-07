È una Fiorentina sempre più da linea verde: ecco i prossimi giovani viola in rampa di lancio

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C'è una Fiorentina che è prima in una classifica che conta marginalmente ma fa felice tutti dalle parti del Viola Park: è una graduatoria stilata da Transfermark che mette insieme i minuti giocati dai prodotti delle giovanili nelle rispettive prime squadre. La Viola guarda tutti dall'alto verso il basso: prima con 27 giocatori provenienti dalla cantera impiegati nell'ultimo quinquennio per un totale di 55.787 minuti, prima di tre big recenti del settore Primavera come Atalanta (seconda), Sassuolo (terzo) e Cagliari (quarto). Il Viola Park nasce anche per questo: prima squadra e giovanili insieme, nessuna barriera ma anzi l'opportunità di guardare da vicino quello che verrà, il calcio e le strutture dei grandi. In casa Fiorentina poi, riporta il Corriere dello Sport, ci sono tanti altri talenti che si faranno, prima o poi, e che già incantano: c'è Niccolò Trapani (2006), capitano della Primavera, c'è Antonio Pirrò, trequartista classe 2008 dell'Under18; c'è soprattutto Federico Croci, attaccante che il prossimo primo luglio compirà 16 anni e fresco di premio di Mvp nel Torneo di Viareggio, vinto dalla Fiorentina a trent'anni dall'ultimo trionfo.

La visione di Commisso senior era questa: per riportare la Fiorentina tra le grandi, in mancanza degli introiti dello stadio di proprietà, il capitale doveva venire dal vivaio. E in questo verso la strada tracciata sembra buona: