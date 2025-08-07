Dzeko indietro di condizione, La Nazione: "Può servire un centrocampista"
L’edizione odierna de La Nazione dedica spazio all’analisi della preparazione estiva della Fiorentina. Gosens e Dzeko sono sembrati più indietro a livello di condizione fisica - si legge - Niente di grave, ma il terzino tedesco ha faticato col Nottingham mentre l’attaccante è parso poco mobile. Il quotidiano poi si chiede se valga la pena chiedere all’ex Roma i sacrifici visti in amichevole nella fase di non possesso. Domanda riferita soltanto all’inizio della stagione, quando forse un centrocampista in più potrebbe fare comodo.
2 Amichevoli inglesi servite. La Fiorentina sta crescendo concretamente. Pioli ora ha un solo obiettivo: il 21 agosto. Dopo il playoff una nuova fase
CalciomercatoNzola al Pisa: nell'accordo presente anche il controriscatto in favore della Fiorentina
Lorenzo Di BenedettoI titolari sono ok ma le alternative non bastano. La Fiorentina esce da Nottingham con più certezze, nel bene e nel male. La squadra è incompleta, servono altri colpi per sognare. Il caso Beltran fa riflettere sul tema calciatori e società
Angelo Giorgetti‘Mi fido di Pioli’: i 5 motivi per crederci. A Leicester inciampo evitabile, Sohm è un jolly e vediamo quanta qualità aggiungerà. Sorteggio Conference ok: chi conosce gli avversari? Caso Mandragora: è più utile nel centrocampo a 3
Mario TeneraniIl vento della punta centrale: Ioannidis. Listini troppo alti per Piccoli e Pinamonti. Sohm acquisto di qualità e quantità. Fiorentina, condizione ancora precaria. Mercato: ora giocatori più forti
