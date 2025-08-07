Dzeko indietro di condizione, La Nazione: "Può servire un centrocampista"

Dzeko indietro di condizione, La Nazione: "Può servire un centrocampista"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 11:05Rassegna stampa
di Redazione FV

L’edizione odierna de La Nazione dedica spazio all’analisi della preparazione estiva della Fiorentina. Gosens e Dzeko sono sembrati più indietro a livello di condizione fisica - si legge - Niente di grave, ma il terzino tedesco ha faticato col Nottingham mentre l’attaccante è parso poco mobile. Il quotidiano poi si chiede se valga la pena chiedere all’ex Roma i sacrifici visti in amichevole nella fase di non possesso. Domanda riferita soltanto all’inizio della stagione, quando forse un centrocampista in più potrebbe fare comodo.