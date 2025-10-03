"La strada è lunga: Fiorentina tieni stretta la vittoria e pensa alla Roma", il commento di Polverosi

"La strada è lunga" è il titolo dell'editoriale del giornalista Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Di seguito alcuni estratti: "Almeno la Conference un sorriso lo porta sulle bocche dei viola e del loro allenatore. [...] Prendi la vittoria, tienila stretta e pensa alla Roma, oggi è l’unico consiglio che si può dare alla Fiorentina. Dovrebbe fare tanto, ma tanto di più, giocare tanto, ma tanto meglio, però adesso questo è il massimo che può offrire la squadra di Pioli. E’ la ragione per cui con la Fiorentina di questi tempi conviene usare il microscopio per individuare i più piccoli, anche se a volte poco significativi, miglioramenti.

Che ieri sera ci sono stati, quanto meno nello spirito della squadra e nella voglia di rovesciare una situazione che si sta facendo preoccupante. [...] Nonostante la vittoria, il cammino per arrivare al traguardo di “squadra” è ancora lungo, tuttavia con uno sforzo di buona volontà si può pensare che il percorso sia iniziato. In una scala da 0 a 10, la Fiorentina ha fatto almeno un gradino. [...] La mezz’ora di Fazzini avrà di sicuro convinto che di un giocatore con la sua tecnica e il suo dinamismo non si può fare a meno".