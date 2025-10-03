Fiorentina al bivio, Roma spartiacque in vista del tour de force
La Nazione fa il punto sulla prossima avversaria della Fiorentina. Domenica al Franchi sbarcherà la Roma capolista e per i viola sarà l'occasione di cambiare il volto di una stagione fin qui in salita. Dopo la sosta il calendario non concederà tregua, con un trittico da brividi contro Milan, Bologna e Inter: tre ostacoli che rischia di diventare montagne insormontabili senza la spinta di un successo di prestigio.
Ecco perché la sfida con la Roma assume il peso di un crocevia capace di indirizzare il cammino viola. Pioli sembra intenzionato a confermare il 3-5-2: Kean tornerà in attacco, grande curiosità però c'è anche per Dzeko che affronterà la Roma con cui ha lasciato un segno indelebile: 260 presenze e 119 reti.
