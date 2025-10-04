FirenzeViola
Fiorentina-Sigma, Ndour il migliore per il pubblico. Sugli scudi anche Fazzini
Cher Ndour è ampiamente il miglior viola in campo in Fiorentina-Sigma Olomouc. Nel consueto sondaggio Top FV che la nostra redazione propone dopo ogni gara, il centrocampista - protagonista con un bolide a fine gara che ha chiuso i giochi - risulta di gran lunga il più votato (305 su 718 voti nei suoi confronti). Staccato parecchio Jacopo Fazzini, comunque sugli scudi visti i 146 voti ottenuti. Chiude il podio Roberto Piccoli, autore del primo gol, nonché prima gioia personale in maglia viola con 111 preferenze riscontrate.
Top FV, il podio di Fiorentina-Sigma Olomouc:
1) Ndour, 42,48% dei voti
2) Fazzini, 20,33% dei voti
3) Piccoli, 15,46% dei voti
