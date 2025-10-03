La moviola di Fiorentina-Sigma Olomouc: manca un giallo a Ranieri e fiscale quello a De Gea
Il Corriere dello Sport nella sua moviola analizza la prova dell'arbitro Florian Badstübner, uno dei più emergenti nel panorama europeo. Alla quinta gara Uefa della sua carriera, quella di ieri tra Fiorentina e Sigma Olomouc, l'ha chiusa con 37 falli e 4 ammoniti. Nessun episodio cruciale nelle aree. Annullato un gol a Dodo: ben oltre Slama sul tiro di Ranieri finito sulla traversa.
Tutti corretti i gialli: Fagioli che ferma Mikulenka in ripartenza, Ndour (su Langer), Kostadinov (diretto su Parisi) e De Gea (perdita di tempo). Voto 6,5. Un po' più critica La Gazzetta dello Sport che dà 6 come giudizio: al 39’ manca un giallo a Ranieri per un brutto fallo su Ghalia a centrocampo. Per La Nazione invece sono stati mal gestiti i cartellini: molto fiscale il giallo a De Gea, nella prima frazione si perde quello a Ranieri.
