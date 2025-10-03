"Un successo con tante domande: ci aspettavamo un'altra Fiorentina", il commento di Calabrese

"Ci teniamo il risultato, ma ci teniamo anche tutti i dubbi di questo avvio di stagione indecifrabile" si legge in apertura del commento di Giuseppe Calabrese su La Nazione in merito alla vittoria di ieri sera della Fiorentina. Di seguito alcuni estratti: "Ieri sera ci aspettavamo un’altra partita. Un’altra Fiorentina. Speravamo che l’Europa potesse riaccendere la qualità di questa squadra e ridare a Pioli un po’ di certezze. Invece ci rimane addosso la sensazione di avere davanti ancora qualcosa di incompiuto, una squadra sempre in cerca di se stessa.

[...] Lo sa anche Pioli, che di certo avrà visto molte cose buone nella vittoria contro il Sigma ma è ancora lontano dalla sua idea di squadra. [...] Domenica c’è la Roma e quello sarà un test importante per dimostrare se la squadra è cresciuta oppure no. Se la piccola crisi di questi mesi è davvero alle spalle, il campionato può prendere un’altra piega. Non sarebbe la prima volta che, dopo una vittoria in Conference, la Fiorentina iniziasse a correre".