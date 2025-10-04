"Battuto il Sigma, da non confondere col Lastra a Sigma": l'opinione di Ferrara

"Musica in piazzetta. Il giovedì di coppa come fiera paesana". Questo il titolo della consueta rubrica "Rock&Gol" proposta da Benedetto Ferrara sulle pagine de La Nazione, in cui oggi si analizza la vittoria col Sigma Olomouc e l'attualità generale: "La Fiorentina mette sotto il Sigma, da non confondere con il più forte Lastra a Sigma, ma sempre di una vittoria si tratta. E questo contava. Bel gioco? No, non esageriamo. Serve pazienza, questo lo abbiamo capito, tanto che a inizio ottobre c’è già chi dice che è meglio puntare alla Coppa piuttosto che al campionato. [...] Di sicuro meglio Fazzini dell’altro biondo: Gud, che al momento resta difficile da definire. Al massimo, al momento, sembra uno che passa di lì passeggiando. Oh, sia chiaro: un tipo educato, che saluta sempre. Forza Gud, ricordati che hai il dieci sulle spalle e che ti hanno paragonato a Hamrin. Un sogno ingenuo.

[...] Ma diciamocelo: il giovedì di Coppa sembrava un luna park a fine estate, quando le luci si spengono e si inizia a smontare nel bel mezzo di un profondo senso di solitudine. E qui non c’entra la partita, che comunque ricordava quella sensazione molto paesana del dj che mette i dischi mentre a ballare sono solo due bambini col resto della piazzetta deserta. Surreale la migrazione dei tifosi della Fiesole. I lavori al Franchi li hanno fatti prima traslocare in Ferrovia, ribaltando la scenografia di uno stadio in divenire. Giovedì, causa squalifica della Fiesole, che poi è Ferrovia, sono finiti in Maratona. Così, a questi tifosi è cambiato completamente il fondale della scenografia. Per una vita hanno avuto la visione teorica della ferrovia del Campo di Marte. Poi, e qui almeno hanno fatto un upgrade, hanno avuto davanti le colline di Fiesole, che non sono davvero male. Giovedì invece erano davanti alla tribuna. Adesso, se esiste un senso, si meriterebbero una partita in tribuna, quella coperta dove tutto diventa più comodo".