Fiorentina, la vittoria è un sollievo "ma il virus non è sparito", il commento di Bardazzi

"Ma il virus non è sparito" è il titolo del commento del giornalista Leonardo Bardazzi sul Corriere Fiorentino in merito alla gara vinta ieri sera dalla Fiorentina. Di seguito alcuni estratti: "Come il latte caldo col miele. Quello che le mamme danno ai bambini quando hanno il mal di gola, in attesa che il virus faccia il suo corso. La vittoria di ieri è stato questo per la Fiorentina. Un sollievo alle pene di queste settimane e un conforto per la frustrazione.

Per trovare la cura, giusto per citare il maestro Battiato però, Pioli dovrà cercare un antibiotico ben più potente rispetto a quanto (poco) visto ieri. La squadra infatti va ancora troppo piano per poter essere davvero incisiva e padrona del gioco, inciampa in costruzione ed è spesso costretta ai lanci lunghi. [...] Ma se è vero che vincere è la miglior medicina per scacciare le crisi, Pioli può dirsi soddisfatto di una serata che fa partire il girone di Conference col piede giusto e consentirà ai suoi di respirare in attesa dell’arrivo del vecchio rivale Gasperini. [...] Sarà durissima, ma la Fiorentina dopo un avvio horror non ha scelta: il virus che l’ha colpita si debella solo battendo un avversario come questo".