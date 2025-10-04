Ndour e una candidatura (ri)avanzata. Reclama fiducia, La Nazione: "Parso imprescindibile"

La vittoria col Sigma Olomouc porta anche la firma di Cher Ndour, uno di quelli che sta provando a riprendersi la Fiorentina. Perché il centrocampista era stato uno dei più positivi nella preparazione estiva, svolta praticamente senza essersi mai fermato: terminato l’Europeo Under 21 ha staccato la spina solo qualche giorno prima di presentarsi al Viola Park. Estate di buon livello, sacrificato dapprima sull’altare delle due punte più il trequartista, salvo poi essere richiamato in causa quando le partite sono diventate ufficiali. Ndour doveva essere l'uomo in più in mezzo al campo ma in questo inizio stagione sembrava finito ai margini, mentre giovedì sera in Conference è tornato protagonista. Assist furbo, di testa, per il vantaggio di Piccoli. Poi la sassata da fuori area che ha chiuso i conti. Un fattore, scrive La Nazione.

Non un avversario di primissimo livello ma la sensazione è che il classe 2004 sia parso imprescindibile. Nessuno lì in mezzo ha la sua fisicità. Un po’ di gamba in più per strappare con la palla al piede può essere utile già domani con la Roma. Pioli ha bisogno di soluzioni per portare il pallone nella trequarti avversaria. Una in più, rispetto al lancio lungo e alla lotta sulle seconde palle, Ndour è pure particolarmente duttile. Può fare la mezzala o può agire sulla trequarti. Magari in coppia con Gud (o Fazzini). La candidatura è avanzata. Ora tocca a Pioli dargli ancora fiducia.