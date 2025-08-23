Dzeko, a Cagliari minutaggio in aumento: a Reggio Emilia guiderà l'attacco

La Nazione oggi in edicola si concentra su Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco in questo momento, complice anche i carichi di lavoro della preparazione estiva, non è nella sua miglior forma e Stefano Pioli ne sta centellinando il minutaggio per averlo in campo lucido e in grado di dare qualità alla manovra offensiva. A Presov contro il Polyssia ha giocato 23 minuti, a Cagliari probabilmente partirà ancora dalla panchina, magari entrando prima del 70', e a Reggio Emilia giovedì prossimo, complici le assenze di Kean (squalificato) e Piccoli (non in lista Uefa per i play-off) dovrà guidare l'attacco. Oltre a gestione di Pioli, Dzeko stesso è in grado di gestire al meglio il proprio fisico.

Ha una cura del proprio corpo ai limiti del maniacale e la voglia di dimostrare di essere ancora decisivo anche alla soglia dei 40 anni. Giovedì sera a Reggio Emilia la prima vera occasione per darne prova.