FirenzeViola Kean-Dzeko e una staffetta in attesa dell'arrivo di Piccoli

vedi letture

L’espulsione di Kean in Conference e l’indisponibilità di Piccoli, non ancora tesserato per domani e non inserito nella lista UEFA per i playoff per giovedì, porta Pioli a gestire le forze nell'attacco della Fiorentina anche in questa prima gara di campionato. In particolare per quanto riguarda il minutaggio di Edin Dzeko che con il Polissya avrà il compito di guidare l’attacco. Visto il forfait di Kean in quella gara appunto, a Cagliari il centravanti azzurro partirà titolare per cercare di partire bene anche in campionato.

Un centravanti già in forma

Presov, al di là della reazione che gli è costato il rosso, ha dimostrato di essere già pronto per una stagione da protagonista nonostante, rispetto alla precedente annata in viola, dovrà dividere oneri, onori e possibilmente gol con gli altri due attaccanti (che Palladino non aveva). Anche se nella casella dei gol è rimasto a zero Kean ha messo lo zampino sui primi due gol, aspetto che lo può rendere ancora più determinante.

Kean titolare a Cagliari, Dzeko in Conference

A Cagliari toccherà ancora a lui ma difficilmente nel tridente con Dzeko visto che il bosniaco sarà titolare in Conference. E' solo l'inizio della stagione (e dunque non può esserci stanchezza se non quella della preparazione) e all’andata era stato preservato sia per un assetto più equilibrato sia per un mal di schiena (come detto da Pioli), ma proprio per questo e per gestirne meglio il minutaggio difficile prevederlo titolare anche in campionato. Il 3-0 di Presov mette il risultato al sicuro, certo, ma di sicuro il tecnico non vorrà rischiare almeno all’inizio con un falso nueve o con il giovane Braschi (a meno che come a Grosseto sia lui il centravanti e Dzeko alle spalle). Poi, a partire da Torino sicuramente Piccoli darà delle scelte in più a Pioli.