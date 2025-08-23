Beltran non è convinto dal CSKA e aspetta il River: in Italia piace al Parma

La Repubblica (Firenze) oggi in edicola fa il punto sulle tematiche di mercato più attuali in casa Fiorentina. A partire dall'arrivo ritardato di Roberto Piccoli. L'ormai ex centravanti del Cagliari, che diventerà un nuovo giocatore gigliato per 27 milioni di Euro bonus compresi più il 10% sulla futura rivendita in favore dei sardi, secondo i programmi iniziali doveva svolgere le visite mediche tra ieri e oggi.

Il bisogno di limare gli ultimi dettagli relativi al contratto che lo legherà per i prossimi 5 anni al club di Commisso però ha fatto slittare le visite e l'ufficialità all'inizio della prossima settimana. Sul fronte uscite restano i dubbi di Lucas Beltran riguardo ad un possibile trasferimento in Russia al Cska Mosca. I russi avrebbero offerto ai viola 11 milioni per arrivare al Vikingo, la palla però è nelle mani dell'argentino che sta tergiversando in attesa di una mossa del River Plate. In alternativa al ritorno ai Millonarios Beltran gradirebbe anche rimanere in Italia con il Parma che si è timidamente interessato alla sua situazione.