Christian Vieri sui viola: "Mi aspetto uno scatto Champions. Dzeko porta mentalità"

vedi letture

L'ex centravanti tra le altre anche della Fiorentina Christian Vieri ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui analizza le 20 formazioni di Serie A nel giorno della partenza del nuovo campionato. Tra i vari temi toccati, dall'Inter di Chivu alla Roma di Gasperini, l'ex centravanti della Nazionale ha detto la sua anche riguardo alla Fiorentina, insieme a Bologna, Lazio e Como: "Intanto è bello che siano tornati al loro posto sia Sarri che Pioli. La Viola ha Dzeko che porta mentalità e gol, oltre che quella bestia di Kean. Mi aspettavo che qualcuno dall'estero comprasse Moise perché é esploso definitivamente. Il Bologna ha Italiano uno dei migliori in circolazione, e la Lazio è piena di buoni giocatori. Da queste squadre mi aspetto uno scatto Champions. Como non è più una sorpresa. ma una realtà: per l'Europa, ma prime 4 è dura".

Vieri parla di chi secondo lui debba essere il centravanti della Nazionale

"Dopo tempo ne abbiamo due che segnano, Kean e Retegui, anche se è andato via. Perché usarne solo uno, se possiamo metterne due, poi adatti il resto. E alle loro spalle arrivano altre forze fresche, Pio e anche Camarda, che può essere una sorpresa a Lecce. L'importante è prendersi questi Mondiali con Gattuso, che dà appartenenza e identità".