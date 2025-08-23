Verso Cagliari-Fiorentina, Ndour o Dzeko? Questo l'unico dubbio di Pioli
Da Presov a Cagliari. La Fiorentina ha deciso di non tornare a Firenze dopo il successo per 3-0 sugli ucraini del Polyssia in Conference League ma di fare rotta direttamente in Sardegna. Ieri il primo allenamento nei dintorni di Cagliari e oggi la rifinitura in vista del match in programma nel tardo pomeriggio di domani, alle 18:30 il fischio d'inizio. Improbabile che Pioli, nonostante i pochi giorni di stacco tra le due sfide, decida di fare un turnover massiccio contro i rossoblu.
Più probabile vedere invece alcune seconde linee nel match di ritorno contro il Polyssia giovedì prossimo a Reggio Emilia. Per affrontare la formazione di Pisacane il tecnico parmense dovrebbe schierare la stessa formazione vista in Conference League con un solo dubbio: ancora Ndour titolare o Dzeko dal primo minuto? Per il resto tutti confermati in un 3-4-1-2 che in base alla scelta di Pioli sarà più o meno spregiudicato. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.
