Consapevolezza e mentalità, Pioli ha cambiato marcia al gruppo

La Nazione oggi in edicola apre le sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina con due parole, consapevolezza e mentalità. Due termini che Pioli ha portato nel gruppo, cambiandolo a livello emotivo. La Fiorentina è più sicura di sè e lo si è visto, nonostante la forma fisica e la fluidità di gioco non possano essere delle migliori, già dalla prima uscita ufficiale della stagione giovedì sera a Presov contro il Polyssia. I viola, a differenza delle passate stagioni in cui avevano sempre rischiato una clamorosa eliminazione, sono riusciti a trasformare in un concreto 3-0 la supremazia tecnica e un risultato che sulla carta appariva scontato. Ranieri e comapgni, considerando che anche gli ucraini hanno avuto le loro occasioni, sono stati cinici nel primo tempo a capitalizzare al meglio le proprie chances di segnare e bravi nella ripresa, in dieci, a gestire la gara e le energie in vista della prima di campionato a Cagliari. Con una condizione ancora da migliorare e una continuità di gioco ancora da trovare, la Fiorentina comunque sembra essere sulla buona strada.

Di sicuro non gli mancano la mentalità, la consapevolezza e l'identità del proprio tecnico.