FirenzeViola

Fiorentina, nessuna conferenza di Pioli e stessi convocati di Presov

Fiorentina, nessuna conferenza di Pioli e stessi convocati di PresovFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:30Primo Piano
di Luciana Magistrato

La Fiorentina dopo la gara di Conference contro il Polissya si è diretta direttamente a Cagliari in vista della gara di domani. Con la squadra già in terra sarda dunque Stefano Pioli, che ha parlato nel post gara giovedì, non terrà alcuna conferenza stampa. Per quanto riguarda i convocati saranno gli stessi di Conference. Per quanto riguarda la lista per il campionato in queste due partite la Fiorentina potrà variarla a piacimento, fino al termine del mercato. Dopo il 1^ settembre diventerà invece definitiva.