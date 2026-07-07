Dragusin e quel dettaglio sulle presenze per l'obbligo di riscatto

Dragusin e quel dettaglio sulle presenze per l'obbligo di riscattoFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:01Rassegna stampa
di Redazione FV

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’acquisto di Radu Dragusin da parte della Fiorentina. Il giocatore sarà oggi a Firenze per le visite mediche. Ultimi dettagli di un affare definito con tempestività e fortemente voluto già nel mercato invernale. Una rincorsa di sei mesi, dopo i quali Dragusin ha accettato di tornare in Italia.

Il dettaglio sulle presenze

Il difensore percepirà 2 milioni netti a stagione, mentre al club inglese, che si è tenuto il 10% della futura rivendita, andranno subito 1,5 milioni di prestito oneroso più 17,5 di riscatto con obbligo condizionato al 60% delle presenze sul totale delle gare disputate dalla squadra (e quindi 22 come anticipatovi da FirenzeViola.it).