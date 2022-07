DRAGOWSKI, Ora può andare al Torino per 7 milioni

La Nazione, a proposito di Bartlomiej Dragowski, scrive che per il portiere polacco, dopo che l’opzione Espanyol è tramontata, si è rifatto sotto il Torino che cerca un numero uno titolare. Trattativa che si potrebbe concretizzare a circa 7 milioni, anche se il Mainz ha fatto un timido sondaggio. Ma l’idea di Drago è quella di rimanere in Italia, se non dovessero arrivare offerte gradite.