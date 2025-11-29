Dopo la sconfitta di giovedì la Fiorentina ha dormito al Viola Park: ecco il motivo

Giovedì sera, dopo la sconfitta contro l’AEK Atene, la Fiorentina ha dormito al Viola Park. Non si è trattato di una punizione o di un ritiro anticipato, ma di una soluzione già prevista da Vanoli, perché la gara è terminata molto tardi e ieri mattina il tecnico voleva già la squadra in campo a lavorare al centro sportivo. Dopo la seduta e il pranzo, i giocatori sono tornati a casa, mentre oggi pomeriggio partiranno in treno per Bergamo, dopo la rifinitura. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.