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Le ultime sul'allenamento della Fiorentina: Kean sempre a parte
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Moise Kean, sorprese a parte tra i convocati di domani mattina, non sarà della gara con l'Atalanta, contro l'allenatore che lo ha valorizzato fino a renderlo l'attaccante da 25 gol. Quest'anno troppi problemi fisici e non solo hanno condizionato la sua stagione. Quello alla tibia lo continua a tenere fermo dal 4 aprile, ed anche oggi si è allenato a parte.
Come a Torino, davanti toccherà dunque ancora a Piccoli anche se ci sarà spazio molto probabilmente anche per Braschi. Con Ranieri assente la coppia centrale sarà composta da Comuzzo e Pongracic mentre Harrison prenderà il posto dell'infortunato Parisi. Ballottaggio Mandragora-Brescianini con il primo favorito.
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