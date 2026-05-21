Farioli rivela: "In Italia mi hanno cercato solo squadre in lotta per la salvezza"

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Francesco Farioli, attuale allenatore del Porto ed in passato accostato anche alla panchina della Fiorentina, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato della possibilità avuta nel recente passato di allenare in Serie A. Queste le sue dichiarazioni: "Quando la stagione in Olanda stava andando bene mi cercavano in tanti. Dopo aver perso il titolo, invece, il telefono ha smesso di squillare. Dall’Italia sono arrivate solo un paio di offerte da club che avrebbero lottato per restare in Serie A”.