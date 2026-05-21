Ufficiale
Fiorentina femminile, c'è l'annuncio per il rinnovo del ds Mazzoncini: contratto fino al 2028
Dopo l'annuncio del dg Alessandro Ferrari in conferenza stampa è arrivata ora anche l'ufficialità direttamente dal sito ufficiale della Fiorentina. Il ds della Fiorentina Femminile, Simone Mazzoncini, ha prolungato il suo contratto con il club viola fino al 30 giungo 2028. Questa la nota del club:
"ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto con il Direttore Sportivo dell'Area Femminile Simone Mazzoncini fino al 30 Giugno 2028. Il Dirigente è arrivato a Firenze nel 2020 e proseguirà nel suo impegno con il club al Rocco B.Commisso Viola Park in vista della prossima stagione. Buon lavoro Direttore!"
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