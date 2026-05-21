Designazioni arbitrali, Fiorentina-Atalanta affidata a Perri. Al Var c'è Di Bello

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L'Aia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha appena reso note le designazioni arbitrali per l'ultima giornata di campionato che prenderà il via domani sera con l'anticipo tra Fiorentina e Atalanta. Per il match del Franchi l'arbitro scelto è Mario Perri della sezione di Roma, che sarà coadiuvato dagli assistenti Votta e Pressato e dal quarto uomo Massa. Al Var invece ci sarà Di Bello, con Avar Serra. Questa la squadra arbitrale completa:

FIORENTINA – ATALANTA Venerdì 22/05 h.20.45

PERRI

VOTTA – PRESSATO

IV: MASSA

VAR: DI BELLO

AVAR: SERRA