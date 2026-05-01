Chi in attacco a Roma? Il Corr.sport: "Tocca ancora a Gudmundsson"
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Secondo quanto riporta stamani il Corriere dello Sport - Stadio, vista l'assenza di Moise Kean e il fatto che anche Piccoli non è al meglio, contro la Roma dovrebbe toccare ancora ad Albert Gudmundsson guidare l'attacco della Fiorentina. Il quotidiano si augura di vedere il "vero Gud" da falsuo nueve, dopo il primo esperimento domenica scorsa contro il Sassuolo. L'islandese ha segnato l'ultimo gol in A il 16 marzo scorso e lunedì sera proverà a sistemare questo dato, Vanoli crede in lui e lo riproverà da prima punta.
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