Dodo e Mandragora i casi urgenti. La Nazione: "Il punto sui rinnovi e le scadenze"

La Nazione fa il punto sulla situazione rinnovi in casa Fiorentina. I casi più spinosi sono quelli di Dodo e Mandragora. Se per quanto riguarda il centrocampista l’intenzione era quella di tornare a confrontarsi con il suo entourage per trovare un accordo dopo la fine della sessione estiva, per ciò che concerne il terzino regna ancora una discreta freddezza.

Col giocatore che, da un lato, non sembra intenzionato a valutare la proposta che già mesi fa il club gli aveva sottoposto (prolungamento fino al 2029 con adeguamento dell’ingaggio superiore agli attuali 1,6 milioni netti annui) e la società che non si è più mossa dalla sua iniziale offerta. Sul fronte Mandragora la Fiorentina ha proposto al mediano un incremento dello stipendio fino a 1,6 milioni netti mentre gli agenti continuano a chiederne 2: la distanza non è incolmabile. Altre scadenze, però nel 2027, da tenere d’occhio le situazioni di Fortini, Kouadio, Braschi e Pablo Marì.