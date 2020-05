DIRITTI TV, È scontro Sky-Lega: ultimi 5 turni oscurati?

Uno dei problemi di fronte alla ripartenza del calcio italiano è quello legato ai diritti televisivi. E come scrive Repubblica, potrebbe portare anche ad una clamorosa decisione. Sky ancora non ha pagato la terza tranche di denaro e chiede sconti alla Lega, che potrebbe così decidere di far oscurare gli ultimi cinque turni di campionato se non fosse saldato il debito in tempo. Una prospettiva apocalittica, visto che a quel punto praticamente nessuno potrebbe assistere alla Serie A.