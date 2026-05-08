Di Livio e l'aneddoto con Mijatovic: "Non sapete quante gliene facevo..."
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Intervistato da Tuttosport, l'ex giocatore tra le altre anche della Fiorentina Angelo Di Livio ha parlato del rapporto con Predrag Mijatović, compagno di squadra a Firenze quando entrambi hanno vestito la maglia della Fiorentina: "Non sa quante gliene ho fatte passare: lui si vantava, io rispondevo con schiuma nel letto, dentifricio nelle scarpe. “Tu adesso la devi pagare”, gli dicevo. Ragazzo adorabile, comunque. Un gran compagno".
Poi risponde alla domanda se oggi esiste un Angelo Di Livio: "Alla Juventus, no. Forse Conceiçao, ma dribbla di più. Mi rivedo un po’ in Politano, da quinto: attacca e difende. Ma oggi sono tutti a piede invertito. Ah, uno forse ce l’ho: Yildiz! (ride, ndr)".
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