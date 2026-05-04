De Sisti prima di Roma-Fiorentina: "Non vi dico per chi tifo. Vanoli dovrebbe restare"
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Sulle pagine del Corriere Fiorentino spazio a Giancarlo De Sisti, doppio ex di Roma e Fiorentina, due squadre a cui è legatissimo e che si sfideranno stasera: De Sisti innanzitutto ribadisce la sua difficoltà nello scegliere da che parte stare: "Per chi tifo? Per nessuno, mi auguro sempre e solo il meglio per le mie due squadre", poi analizza la gara: "Per come stanno le due squadre potrebbe anche scapparci il colpo grosso dei viola. La Fiorentina giocherà con la testa un po' più libera. Non so come sono finiti così in basso in classifica, non credo ci sia una sola spiegazione.
E per quanto fatto Vanoli per me dovrebbe restare, però Firenze è una piazza esigente, è anche per questo che mi piace".
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