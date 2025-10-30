"De Gea tiene viva la Fiorentina poi Chala scatena l'Inter", l'apertura del Corr. Sport

"Faticando (c’è voluta oltre un’ora per sbloccare il risultato), ma meritando, l’Inter ha risposto a Napoli e Roma, mettendo sotto una Fiorentina troppo rinunciataria, che solo nel finale ha provato qualche sortita offensiva. La chance migliore l’ha avuta Kean, che ha bruciato Bisseck – piazzato da Chivu al centro della difesa -, ma ha poi calciato tra le braccia di Sommer. Poteva riaprirsi la partita, ma sarebbe stato troppo per quanto messo in mostra dalla Viola. Ed è chiaro che risultato e prestazione non aiutino Pioli". Queste le prime battute del pezzo del Corriere dello Sport che analizza la sfida di San Siro tra Inter e Fiorentina. Una sfida che ha avuto uno stesso copione per tutta la partita, l'Inter che prova ad attaccare con un possesso palla prolungato e la Fiorentina che invece attende i nerazzurri sotto la linea del pallone sperando in una ripartenza con Kean lasciato in avanti.

Nel primo tempo, grazie ad un super De Gea che salva i viola in due occasioni, il muro gigliato regge. L'Inter è fin troppo leziosa nel suo possesso palla e spesso sbaglia l'ultimo passaggio o la rifinitura. Nella ripresa la formazione di Chivu entra in campo più aggressiva e nel giro di 15 minuti collezziona almeno tre palle gol nitide. De Gea ci mette ancora mani e piedi ma alla fine è costretto a capitolare sul tiro da fuori di Chalanoglu. L'equilibrio del match si spezza lì. L'Inter si scioglie trovando anche il secondo e il terzo gol mentre la Fiorentina non ha la forza di reagire.