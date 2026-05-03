De Gea ancora leader e colonna viola, il CorFio: "Paratici vuole tenerlo ancora un anno"

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Il futuro di David De Gea continua a tenere banco in casa Fiorentina e in partiolare sui quotidiani di stamani. Colpa, sottolinea il Corriere Fiorentino, non solo o non tanto di quel piccolo calo di rendimento accusato tra autunno ed inverno scorsi, ma più che altro di un ingaggio molto pesante (più di 3 milioni netti a stagione) che pesa parecchio sulle casse di un club che il prossimo anno andrà incontro ad un inevitabile ridimensionamento delle entrate. Non solo.

Il fatto che non sia più giovanissimo infatti fa si che il cartellino abbia un rapporto qualità/ prezzo più che vantaggioso per chi cerca un numero uno. La Juventus per esempio, pur avendo individuato Allison come prima scelta, terrebbe proprio il viola come carta di riserva. Ad oggi però per quanto riguarda lo spagnolo, l’ipotesi più probabile è che Fabio Paratici decida di tenerselo stretto ancora un anno. Un altro campionato da leader e colonna portante di una squadra che verrà profondamente rinnovata e che avrà bisogno quindi di qualche solida certezza.