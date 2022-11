DAZN, Oscurata mezz'ora di FIO-SAL: è rivolta

Di questo passo, come riportato dal Corriere Fiorentino, più che un marchio, la sigla Dazn rischia di diventare l’imprecazione tipica del tifoso viola (e non solo) alle prese con problemi tecnologici. Nell’ultimo turno, e in particolare per la sfida tra Fiorentina e Salernitana, alla maggior parte dei tifosi non sono state riferite troppe spiegazioni sul perché la partita non fosse visibile. Un problema generalizzato ha infatti impedito ai tanti abbonati, viola e salernitani, di seguire gran parte del primo tempo, mentre la successiva corsa su internet per cercare soluzioni non è servita a molto. Se le altre sfide della 14 esima giornata erano visibili, i problemi sono proseguiti esclusivamente sul canale che avrebbe dovuto trasmettere Fiorentina-Salernitana, mentre chi ha provato a rivolgersi a Dazn si è ritrovato a ricevere risposte ancora più irritanti della mancata visione della partita.

Chi si è rivolto agli indirizzi social della piattaforma digitale si è visto indicare come unica strada alternativa la possibilità di seguire la diretta contemporanea di tutte le partite della serata, mentre chi ha spedito mail è rimasto in attesa di risposte. Un disservizio per il quale, a oggi, non sarebbero in programma nemmeno rimborsi, tanto che se a Firenze la maggior parte dei tifosi viola ha preso d’assalto social e radio per esternare il dissenso, a Salerno i sostenitori campani sono pronti a disdire in massa l’abbonamento.