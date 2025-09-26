Flachi sulla Fiorentina: "Inizio brutto e inaspettato, ma la responsabilità è soprattutto dei calciatori"

vedi letture

L’ex viola Francesco Flachi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato dell’inizio stagione della Fiorentina: “Non mi sarei mai aspettato un avvio del genere, ma meglio ora che dopo. Non capisco se semmai i cambiamenti e gli errori in area dei difensori”.

Di chi è la responsabilità? “Soprattutto dei giocatori, la squadra è buona e Pioli è bravo. I calciatori devono parlarsi e capire come uscire da questa situazione. Individuare i problemi ed esporli all’allenatore che deve trovare una soluzione per vincere. E i calciatori di maggior talento devono dare la svolta”.

E poi un consiglio a Kean: “Se un centravanti capisce di non essere incisivo come l’anno precedente deve mettersi a disposizione della squadra: quando si cerca il gol per forza, non arriva, mentre se uno si mette a disposizione il gol arriva subito”.

A Pisa come giocherebbe? “Andrei sul sicuro con il 3-5-2 che mi pare un modulo adatto, anche se ad ora Piccoli e Kean insieme fanno fatica. Non si trovano e si cercano pure poco. Dovrebbero calciare 4-5 volte a testa e invece non tirano mai. Altra soluzione è con Gud dietro a Kean”.