Pioli pensa a un modulo ibrido. La Nazione: "È un 4-4-1-1 che si tramuta in 3-5-2"
Anche l'edizione odierna de La Nazione si concentra sulle possibili scelte di Stefano Pioli in vista della sfida di domenica contro il Pisa. Il tecnico viola - secondo il quotidiano - sta lavorando su un modulo ibrido, molto simile a un 4-4-1-1 ma facilmente tramutabile in un 3-5-2 senza effettuare sostituzioni. In quest’ultimo caso Comuzzo agirebbe da braccetto destro e Gosens si alzerebbe sulla linea dei centrocampisti, con Fazzini nel ruolo di mezzala al pari di Mandragora. Idee. Tentativi. Forse anche disperati.
Ma c’è la ferma volontà di trascinare la Fiorentina fuori da questo momento così complicato. A ogni costo. Una certezza sembra già esserci e riguarda l’attacco. Non sarà confermata l’artiglieria pesante. Non tanto per demeriti di Piccoli e Dzeko, quanto perché Kean ha bisogno di modificare il suo stile di gioco e di riportarlo il più vicino possibile a quello dello scorso anno
