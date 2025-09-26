Pioli punta sul gruppo e porta tutti a cena fuori: la bistecca antistress in vista del Pisa

La Nazione questa mattina torna sulla cena di mercoledì sera che la Fiorentina ha fatto a Fiesole: davanti a un bicchiere di vino rosso e a una bistecca è nato quello che nello spogliatoio viola è già stato ribattezzato il «patto della bistecca». Attorno al tavolo c’erano tutti: la squadra al completo, mister Stefano Pioli con il suo staff ma anche i fisioterapisti e i magazzinieri.

Una scelta precisa, per rimarcare che lo spirito di gruppo non conosce gerarchie. La serata si è chiusa relativamente presto: già ieri mattina infatti la Fiorentina era al lavoro al Viola Park, con l’aria di chi sa che dalle parole e dai sorrisi deve poi passare ai fatti. Resta però il segno di quella bistecca condivisa, che a Firenze è già diventata simbolo di unità. Un gesto semplice ma dal valore forte: ritrovarsi attorno a un tavolo per stringere un patto.