Fiorentina, una certezza per reparto. La Repubblica-Firenze: "Ecco chi sono i pilastri di Pioli"

vedi letture

La Repubblica-Firenze analizza quali sono le certezze della Fiorentina in questo avvio di stagione complicato. Tre, una per reparto. Pioli si affiderà a tre pilastri: Luca Ranieri, Rolando Mandragora e Moise Kean. I primi due, rappresentanti della vecchia guardia, sono anche tra coloro che nelle ultime, complesse giornate sono stati gli ultimi a mollare, mentre Moise, per status qualitativo e ingaggio, è il leader tecnico di una squadra ancora in cerca di se stessa. Ranieri e Mandragora, con due gol a testa, sono anche i capocannonieri della Fiorentina, giusto per testimoniare le difficoltà in zona gol.

Luca, capitano per il secondo anno di fila, ha capito bene le responsabilità che avere la fascia comporta, specie in momenti come questi. Poco più avanti, a centrocampo, Mandragora ha ripreso da dove aveva finito, da centrocampista decisivo in zona gol. Davanti, ovviamente, tutto ruota intorno a Kean: il riconoscimento dello status di giocatore più pagato a livello di ingaggio e di leader tecnico della Fiorentina deve passare anche da un gol, ancora mancante in stagione.