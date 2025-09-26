La Fiorentina torna a Pisa. La Nazione: "Riecco il derby degli eterni rivali"

Anche La Nazione ripercorre la rivalità tra Pisa e Firenze in vista del derby di domenica tra il Pisa e la Fiorentina: rivali, nemiche, sangue e sgarbi, mani tese e tradimenti. E se Firenze se la tirava un po’ in quanto luogo di ricchezza, arte e commercio, per far partire e arrivare le sue merci era costretta a chiedere a Pisa l’accesso al porto. Che problema c’è, basta pagare. E allora dazi su dazi. Viene da pensare che i 49 euro chiesti ai tifosi viola per un posto all’Arena Garibaldi siano figli di quelle regole commerciali.

L’ultima volta che il Pisa vinse con la Fiorentina era inizio anni Duemila, quando il Pisa stese la Florentia Viola al Franchi. Coppa Italia di Serie C e la squadra dei Della Valle non aveva ancora le maglie pronte, mentre la passione dei tifosi iniziava la lunga risalita per arrivare a riveder le stelle. A Pisa non manca una colonia di ex viola: Gilardino, uno degli eroi di Anfield Road, in panchina con il “nostro” Dainelli come vice, e poi Nzola, uno dei tanti centravanti mancati degli ultimi anni. Pisa sente un derby lungo mille anni, Firenze sente una sfida che vale moltissimo per la squadra e il suo allenatore. Troppa storia per non provare emozioni forti.