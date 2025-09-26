La promessa a Gilardino su Gudmundsson: il retroscena svelato dal Corriere Fiorentino
Il Corriere Fiorentino svela un curioso retroscena di quando la Fiorentina acquisto Albert Gudmundsson dal Genoa. C’è stato un momento, in un freddo giorno del gennaio 2024, in cui tutto pareva apparecchiato. Albert Gudmundsson a Firenze e, qualche mese dopo, anche Alberto Gilardino, che domenica i viola ritroveranno da avversario sulla panchina del Pisa. Il progetto, poi naufragato, c’era. Tanto che qualcuno racconta pure di un paio di telefonate all’ex bomber nelle quali un dirigente della Fiorentina gli chiedeva di lasciar andare l’islandese. «Tanto poi lo ritrovi», la promessa buttata lì.
Com’è andata, si sa. Da quel mercato arrivarono Faraoni e Belotti, mentre Gud, come qualsiasi altro attaccante esterno o simili, non restò che una vana e ripetuta richiesta di Vincenzo Italiano. Lo stesso Gila, arrivato poi a giocarsi la panchina viola con Alberto Aquilani e Palladino, rimase dov’era. Senza il suo giocatore più importante (lui sì, nel frattempo passato alla Fiorentina), senza Retegui, ceduto all’Atalanta, ed esonerato dopo un avvio di campionato complicatissimo ma certo non disastroso.
