FirenzeViola Kean-Gudmundsson, la coppia che punta il Pisa: dopo tanti esperimenti Pioli ha bisogno di certezze

In vista del derby di domenica con il Pisa, Stefano Pioli sembra intenzionato a rimettere mano alle sue certezze. Il tecnico viola, dopo un avvio di stagione con il freno a mano tirato, è pronto a ripartire da ciò che la squadra conosce meglio: la coppia d’attacco formata da Moise Kean e Albert Gudmundsson. Restano ancora dubbi sulla difesa, se a tre o a quattro, ma davanti l’idea è chiara: puntare sui due giocatori più talentuosi per provare a cambiare marcia. La speranza ovviamente è che Gudmundsson, reduce da un infortunio alla caviglia, sia recuperato al 100%. Se così sarà, non ci sono dubbi che giocherà insieme a Moise Kean, formando la coppia d’attacco che più garantisce qualità e incisività.

Una scelta che segna il ritorno all’antico, visto che Kean e Gudmundsson non giocano insieme, da soli, da oltre un mese, dalla prima giornata di campionato a Cagliari. Contro il Torino infatti avevano condiviso il reparto offensivo, ma in quell’occasione accanto insieme c’era anche Piccoli. L’esperimento della "doppia punta o “tripla punta” (con Gud alle spalle dei due centravanti) proprio con l'ex Cagliari non ha convinto fino in fondo. La squadra ha faticato a trovare equilibrio e incisività sotto porta, ed è per questo che Pioli, se Gudmundsson sarà disponibile, sembra intenzionato a fare un passo indietro verso ciò che offre più garanzie.

Probabilmente nella conferenza stampa di oggi pomeriggio il tecnico darà indicazioni più precise sulla formazione e sulle condizioni dell’islandese. Meglio tornare alla coppia che offre più garanzie, piuttosto che insistere su soluzioni che non hanno dato i frutti sperati. In un momento complicato, dove classifica e prestazioni chiedono una scossa, la Fiorentina ha bisogno di punti fermi. E Pioli, almeno per l’attacco, sembra averli ritrovati: Kean e Gudmundsson. Perché mai come adesso la squadra viola ha bisogno di certezze.