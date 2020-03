DALBERT, Futuro segnato: rientrerà all'Inter e poi...

Futuro di nuovo in nerazzurro per il terzino viola Dalbert: secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dalla Fiorentina rientrerà quasi certamente il brasiliano (che non sarà a quel punto riscattato dal club viola, per via anche del costo molto alto, al pari di Biraghi che dovrebbe fare il percorso inverso) ma il giocatore allo stato attuale non rientra nei piani nerazzurri come nella scorsa estate e sarà dunque girato ancora una volta a giocare altrove.