Dal Genoa al Genoa. Corr.Fiorentino: "Ma Vanoli non ha fatto un miracolo"
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Dal Genoa al Genoa. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, si chiude un cerchio durato 25 partite per Paolo Vanoli che allenò la sua prima partita da tecnico della Fiorentina proprio a Marassi contro il Grifone. Davanti ci sarà ancora quel De Rossi candidato ad essere un sostituto di Vanoli la prossima stagione, De Rossi che è approdato sulla panchina del Genoa insieme a Vanoli e che porta con sé una media punti di 1,36 a partita, mentre l'attuale tecnico viola - nonostante dentro al club si faccia passare il messaggio che è stato fatto un miracolo - ha una media di 1,32 punti a partita.
Manca solo un punto e finalmente la salvezza sarà anche aritmetica: "Dal Genoa, al Genoa: 182 giorni dopo, per chiudere il cerchio".
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Copertina
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Luca CalamaiPerché Kean deve restare, perché Gud deve partire, perché mi fa paura Grosso, perché Commisso deve parlare
Andrea GiannattasioGrazie Vanoli, ma adesso è l'ora di far prevalere quell'1%. Paratici ha testa solo per la Fiorentina: la sua rivoluzione copernicana è partita
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