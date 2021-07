DA VERONA, I viola sono su Zaccagni: la situazione

Su Mattia Zaccagni c'è il forte interesse della Fiorentina: questo quanto riportato stamattina da L'Arena, che spiega come il trequartista italiano piaccia molto a Commisso ma anche a Vincenzo Italiano. Zaccagni ha il contratto in scadenza nel 2022 e in casa Hellas ancora non è stato affrontato l'argomento rinnovo. La società scaligera vorrebbe evitare di perdere a zero un giocatore di quel calibro, quindi la finestra di mercato estiva può vedere il classe '95 lasciare i gialloblù. Sulle pagine del quotidiano veronese si legge che la Fiorentina nelle prossime settimane potrebbe cercare di avvicinarsi alle richieste dell'Hellas (15 milioni più una contropartita tecnica) con un'offerta da 12 milioni, sfruttando anche i buoni rapporti col club. Sul giocatore ci sono anche gli occhi di altre squadre di A, su tutte il Milan, che cerca il sostituto di Chalanoglou. Ad oggi ancora non è arrivata nessuna offerta ufficiale al club veneto e, col passare del tempo, aumentano le possibilità che Zaccagni rimanga a Verona.