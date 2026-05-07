Corvino: "Vlahovic è un pezzo di cuore. La sua cessione da record per la storia viola"

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L'ex direttore sportivo della Fiorentina ed attuale ds del Lecce, Pantaleo Corvino, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport nel corso della quale ha parlato anche di Vlahovic e di quando acquistò il serbo ai tempi di Firenze: "Vlahovic è un pezzo di cuore, ma speravo tornasse più tardi (ride, ndr). Lo presi giovanissimo tra lo scetticismo generale, occupando uno slot da extracomunitario a Firenze. La sua cessione ha segnato un record storico per la Fiorentina. Gli infortuni lo hanno frenato, ma il gol su punizione contro il Verona non è frutto del caso: affinava quel colpo da ragazzino, quando lo vedevo allenarsi dalla mia finestra".



Gli consiglierebbe di restare alla Juve? "È in un top club e non ha bisogno dei miei consigli, ormai è grande, è un uomo.

Penso possa ancora dare tanto alla Juventus e i bianconeri possono solo trarre benefici da un giocatore simile a pieno regime: ce ne sono pochi come lui. Quanti gol con Spalletti? In Italia è sempre più difficile segnare. Ma Vlahovic è un vero numero 9, è un cavallo di razza: se sta bene può superare quota 20 gol. Spalletti sa valorizzare ogni singolo, lui compreso".

